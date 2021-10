Morto in un incidente il ballerino e coreografo biscegliese Antonio Caggianelli

Il ballerino e coreografo biscegliese Antonio Caggianelli è morto nelle scorse ore in Arabia Saudita all’età di 33 anni.

Caggianelli si trovava in Medio Oriente per motivi di lavoro. Secondo le prime indiscrezioni il coreografo biscegliese sarebbe stato vittima di un incidente stradale ieri pomeriggio, 16 ottobre, nel quale ha perso la vita.

Diplomato all’Ida Ballet Accademy di Steve Lachance. Caggianelli in televisione ha lavorato nel corpo di ballo di “Italia’s got talent” per due edizioni consecutive, “Let’s Dance” su canale 5 , “Amici di Maria De Filippi” sempre sulle reti Mediaset , “Tutti pazzi per amore 3” e “Ciak si canta” su Rai 1.

Tra il 2013 e il 2014 è impegnato nel musical “Ghost” tratto dall’omonimo film, successivamente nel 2015 lavora a fianco di Lorenza Mario e Max Cavallari in “Diva il musical”. Nel 2016 collabora come danzatore per il Teatro Lirico di Cagliari per varie opere liriche. Tra le esperienze oltreoceano in Arabia Saudita è danzatore per il “National Day” a Damman.