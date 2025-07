Morto il ventenne coinvolto nell’incidente domestico in via Fragata

Non c’è stato nula da fare: è morto nelle scorse ore Salvatore Ciciriello, il giovane di 20 anni rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico in un appartamento in via Fragata.

La vittima aveva riportato ustioni molto gravi ed estese su gran parte del corpo ed era ricoverato nel reperto di Rianimazione del Policlinico di Bari. Con lui era rimasto ferito anche un 14enne che aveva riportare ferite da ustioni su viso, torace e braccia.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini dei Carabinieri, i due avrebbero usato del liquido infiammabile, forse alcol, per alimentare il fuoco della brace: in pochi attimi una fiammata di ritorno li ha travolti.