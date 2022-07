Mezzo a fuoco in via Salvemini, residenti danno l’allarme

Un Fiat Fiorino ha preso fuoco questa mattina a Bisceglie in via Salvemini, zona Fondo Noce, per fortuna senza conseguenze a persone.

L’incendio è avvenuto alle ore 10.50 circa, probabilmente scaturito per un problema al mezzo che avrebbe preso fuoco per autocombustione mentre era parcheggiato nell’atrio di una zona residenziale. Non appena le fiamme si sono propagate sul Fiat Fiorino, immediato è stato l’allarme dato da residenti e passanti.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Barletta per sedare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Presenti sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Bisceglie e della Polizia Locale cittadina per le indagini di rito.