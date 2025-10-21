Maxi operazione contro pesca illegale di datteri di mare: coinvolte anche attività commerciali di Bisceglie

Un’operazione imponente e meticolosa, durata quasi un anno e mezzo, ha portato allo smantellamento della più vasta rete di pesca abusiva di datteri di mare mai scoperta in Italia. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e illustrata questa mattina, ha portato all’esecuzione di 57 misure cautelari da parte della Guardia Costiera, nei confronti di altrettanti individui appartenenti a tre gruppi criminali operanti in stretta collaborazione. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere e disastro ambientale.

L’epicentro dell’attività illecita era Molfetta, ma la rete si estendeva lungo tutta la costa del nord barese, fino a Margherita di Savoia, coinvolgendo ristoranti e pescherie anche di Bisceglie, Trani e Barletta. L’indagine, avviata nel 2023 dopo il sequestro di natanti e depositi in cui venivano nascosti i datteri, si è conclusa con un’operazione a tappeto che ha visto impegnati circa 300 militari. Fondamentali per l’esito dell’operazione le intercettazioni telefoniche, le videoriprese in mare e a terra e numerosi appostamenti e pedinamenti che hanno permesso di ricostruire l’intera filiera del commercio illegale.

Gli inquirenti hanno stimato un giro d’affari di circa mezzo milione di euro, derivante dalla vendita del pregiato mollusco a ristoratori e commercianti locali. Ma il dato più allarmante riguarda l’enorme danno ambientale provocato: per ogni chilo di datteri prelevato illegalmente vengono distrutti almeno due metri quadrati di fondale roccioso, habitat marino che impiega oltre 70 anni per rigenerarsi completamente.

Durante la conferenza stampa, la Procura ha definito l’attività “un disastro ecologico di proporzioni gravissime”, sottolineando che gli indagati rischiano fino a quattro anni e mezzo di reclusione. L’operazione rappresenta un passo fondamentale nella tutela del patrimonio marino e nella lotta contro un fenomeno che, oltre a compromettere l’ambiente, alimenta un lucroso mercato illegale.