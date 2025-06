Marito e moglie di Bisceglie muoiono in incidente in autostrada: gravi altri due passeggeri

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 27 giugno sull’autostrada A/1 in prossimità della diramazione Roma Sud. Marito e moglie, rispettivamente di 57 e 58 anni, di Bisceglie, sono morti nell’impatto della loro auto contro un furgone.

È quanto si apprende dagli organi di stampa nazionali. Coinvolti almeno altri due veicoli. Gravemente feriti altri due passeggeri, uno dei quali è la figlia 22enne della coppia, trasportata in eliambulanza in ospedale in codice rosso insieme all’autista del furgone.