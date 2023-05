Manomissione e danni a cabina Enel in zona San Pietro, intervento dei Metronotte di Bisceglie

“Alle 22.30 circa alcuni residenti dell’agro ed esattamente zona San Pietro segnalavano alla nostra centrale operativa la presenza di ignoti intenti ad armeggiare all’interno di una cabina Enel”. Lo rendono noto attraverso la pagina Facebook i Metronotte di Bisceglie.

“Due pattuglie intervenute non potevano altro che constatare la manomissione delle apparecchiature con vari danni – prosegue – in seguito confermati dai tecnici ENEL intervenuti per la messa in sicurezza della struttura. Data l’assenza di energia elettrica nelle zone limitrofe, le pattuglie d’istituto in ausilio ad una pattuglia dei Carabinieri intervenuti per i rilevi del caso, constatavamo la manomissione di un’altra cabina elettrica in zona Lamadattola”.