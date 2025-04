Malviventi agganciano corda ad un’auto, furto sventato dai Carabinieri a Bisceglie

Un furto non andato a segno a Bisceglie nella nottata di domenica 30 marzo grazie ai Carabinieri che sono intervenuti prontamente riuscendo a recuperare un’auto che era parcheggiata sulla pubblica via ed era stata appena asportata da quattro individui.

La richiesta di intervento è pervenuta tramite il numero di emergenza 112 alla Centrale Operativa di Trani da parte di un passante che aveva notato i malviventi in azione proprio mentre agganciavano con una corda l’utilitaria “individuata” ad una auto di grossa cilindrata in loro possesso. Una prima pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie li ha intercettati nelle vie limitrofe inseguendoli mentre si dileguavano e, grazie alle comunicazioni via radio, hanno ricevuto ausilio da una gazzella della Sezione Radiomobile di Trani che ha continuato l’inseguimento sulla S.S. 16 sino a Trinitapoli dove i malviventi hanno abbandonato la refurtiva tagliando la fune e dandosi alla fuga.

È purtroppo un fenomeno annoso che ha un grande impatto sulla cittadinanza ma è importante sottolineare che nel 2024 a livello provinciale sono stati registrati 634 furti di auto in meno rispetto al 2023 con un calo significativo del 23%. Anche i dati relativi al 1° trimestre 2025 mantengono un trend positivo in quanto si riscontra una diminuzione del 18% rispetto allo stesso periodo del 2024.