Maltempo, grosso ramo cade in via Fragata

Il forte vento che sta caratterizzando la giornata di sabato 3 ottobre ha causato la caduta di un grosso ramo in via Fragata, staccatosi da un albero posto sul marciapiede che costeggia lateralmente l’IISS “Dell’Olio”. Fortunatamente la caduta del ramo non ha causato danni a cose o persone, nonostante un veicolo parcheggiato a pochi centimetri di distanza dal punto di caduta.

In questo momento gli agenti della Polizia Locale, a cui è stato segnalato l’accaduto da alcuni residenti della zona, stanno provvedendo a delimitare l’area.