Maltempo crea disagio in città: albero cade in via Pozzo Marrone

Il maltempo provoca disagi in città a causa del forte nubifragio verificatosi nel primo pomeriggio di lunedì 19 agosto. Un grosso albero è caduto in via Pozzo Marrone, attualmente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Accorsi per verificare la situazione anche il sindaco Angelantonio Angarano, insieme ad alcuni componenti dell’amministrazione comunale e dell’ufficio tecnico.

Un cedimento stradale si è invece verificato in via La Marina. L’area interessata è stata transennata come da foto in basso. Chiusa al traffico via Nazario Sauro.

Disagi anche su via Porto, dove è saltata la copertura di un tombino, creando così un allagamento sulla strada. Situazione analoga, nei pressi del ponte di via Ruvo, attualmente agibile in un solo senso di marcia.

Risultano invece agibili, nel momento in cui scriviamo, via Fondo Noce e pendio Misericordia.

Seguono aggiornamenti.