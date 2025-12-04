Maltempo, cade albero in via degli Artigiani

A causa delle forti piogge di questa mattina, giovedì 4 dicembre, un albero è caduto in via degli Artigiani. L’albero ha ceduto nelle prime ore della mattinata, danneggiando il marciapiede e finendo per occupare parte della carreggiata. Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le ore 7.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per chiudere la strada e mettere in sicurezza la zona, insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi un’allerta meteo arancione in Puglia.