Malore per anziana bloccata in casa, soccorsa e trasportata in ospedale

Una donna di 71 anni è stata tratta in salvo questa mattina dalla propria abitazione in via Alcide De Gasperi, al civico 20. La donna era stata dimessa ieri dall’ospedale ma questa mattina, per cause ancora da accertare, è caduta mentre era in casa.

I lamenti della donna hanno attirato l’attenzione dai vicini, che hanno subito allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, insieme ai Vigili del Fuoco di Barletta, che sono entrati nell’abitazione per soccorrere la donna, subito assistita dai medici dell’ambulanza in servizio 118 da Bisceglie. I soccorritori hanno trovato donna la donna ancora cosciente, pur avendo perso del sangue in seguito alla caduta.

Per ulteriori accertamenti, la signora è stata trasportata all’ospedale Bonomo di Andria.