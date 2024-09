Lotta all’uso improprio di biciclette elettriche e monopattini, intensificati controlli a Bisceglie

Contrastare l’uso improprio di monopattini, biciclette elettriche e velocipedi. Per questo ieri pomeriggio sono stati effettuati controlli serrati con posti di blocco in diverse zone della Città da agenti della Polizia di Stato della Questura di Barletta Andria Trani e dalla Polizia Locale di Bisceglie.

Quindici i mezzi passati al setaccio, otto le sanzioni comminate. In sei casi si è riscontrato che velocipedi a pedalata assistita avessero di fatto le caratteristiche di ciclomotori, in quanto la ruota motrice era azionabile direttamente da un acceleratore con manopola sul manubrio, senza necessità di pedalata. Tali veicoli sono stati sanzionati ai sensi delle norme prescritte dal Codice della Strada e sottoposti a fermo amministrativo. Altre due violazioni sono state contestate in quanto si è accertata la presenza di due persone a bordo di monopattini. Gli agenti hanno dovuto anche placare alcune reazioni scomposte di alcuni cittadini sottoposti ai controlli.

“Il proliferare di mezzi modificati e l’uso smodato che se ne fa sono un fenomeno deprecabile che mette a rischio la sicurezza di pedoni e passanti, soprattutto anziani e bambini”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ieri, insieme agli Assessori Onofrio Musco, Maurizio Di Pinto e Antonio Belsito, ci ha tenuto a salutare gli agenti impegnati nei controlli. “Un ringraziamento va al Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, che ha disposto il servizio a Bisceglie accogliendo la nostra richiesta, finalizzata a dare un segnale forte contro quella che è ormai diventata una piaga che mina la tranquillità della Comunità. La nostra gratitudine va anche alla Polizia Locale per aver operato in maniera congiunta e sinergica. I controlli continueranno anche in futuro”.