Linea Adriatica interrotta tra Bisceglie e Trani per investimento: disagi e ritardi sulla rete ferroviaria

Gravi disagi questa mattina sulla linea ferroviaria adriatica, dove la circolazione è stata sospesa a seguito dell’investimento di una persona avvenuto intorno alle ore 12 nel tratto compreso tra le stazioni di Bisceglie e Trani.

Trenitalia, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che sono attualmente in corso gli accertamenti di rito previsti dalla normativa vigente, necessari per consentire il ripristino della regolare operatività della linea. Fino al termine delle verifiche, il traffico ferroviario resterà interrotto con possibili ritardi, cancellazioni o modifiche alla programmazione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Pesanti le ripercussioni anche per i pendolari diretti a Bisceglie, molti dei quali sono rimasti bloccati in stazione in attesa di aggiornamenti.

Tutte le informazioni utili in tempo reale sono consultabili sul portale Infomobilità di Trenitalia, dove vengono costantemente aggiornate le variazioni al servizio.