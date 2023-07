Libri nel Borgo Antico 2023: al via le iscrizioni dei volontari

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i volontari dell’edizione 2023 del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, che si svolgerà a Bisceglie dal 25 al 27 agosto.

“I volontari sono il nostro orgoglio – dice la presidente dell’Associazione Borgo Antico, Alessandra Di Pierro – Nessun altro Festival coinvolge così profondamente i ragazzi. Dal progetto Sognalibri, che porta gli studenti a diventare moderatori di presentazioni letterarie, fino a ogni minimo dettaglio organizzativo realizzato con l’aiuto dei volontari, Libri nel Borgo Antico esiste e cresce grazie all’energia di questi ragazzi. E loro crescono con noi”.

Per partecipare, basta cliccare su link https://www.librinelborgoantico.it/i-volontari/, dal quale sarà possibile stampare il modulo di adesione (in fondo alla pagina, si trova il modulo per volontari maggiorenni e quello per volontari minorenni), che dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria del Festival (via Cardinale Dell’Olio 66, dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,00). Il 5 agosto scade il termine per la presentazione dei moduli.