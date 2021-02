Lettore scrive a B24: “Vittima di derisioni e insulti perchè omosessuale, sono rammaricato”

“Invio questa lettera di denuncia alla vostra redazione affinché possa portare a conoscenza di tutta la cittadinanza il mio problema”. Sono le prime parole di una mail inviata alla redazione di Bisceglie24 da parte di un nostro lettore che porta nuovamente alla luce un problema sociale frutto di maleducazione e discriminazione al tempo stesso.

“Sono un ragazzo di Bisceglie e sono omosessuale – scrive il lettore – da qualche tempo a questa parte quando cammino per le strade della città sono vittima di derisioni, frasi omofobe (che non sto a ripetere), e insulti da parte di gruppi di ragazzini poco più che adolescenti. Il fatto che mi angoscia e rammarica notevolmente – sottolinea – è che il tutto passa inosservato agli occhi della gente che mi cammina accanto e rimane indifferente, per non parlare dell’assenza di forze dell’ordine che debbano vigilare la città”.

Il lettore lancia un appello ai genitori e richiama il problema sociale all’attenzione del Sindaco Angarano: “Sono davvero rammaricato e sconcertato da quanto la città stia cadendo in uno stato di totale abbandono, anche da questo punto di vista. Gruppi di ragazzini, che per perder tempo, prendono di mira i più deboli e indifesi; pertanto chiedo ai loro stessi genitori – conclude – di educare civilmente i propri figli prima di mandarli a scorrazzare per le strade e chiedo che ci sia più vigilanza da parte delle forze dell’ordine, spero che il sindaco faccia la sua parte in merito”.