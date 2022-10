Lancio bottiglie in zona 167, Angarano: “Individuato da Polizia Locale gruppo di ragazzi” / VIDEO

“ll gruppo di ragazzi che ha agito in piazza Hackert (leggi qui), nella zona 167, è stato individuato dalla Polizia Locale. È scattata la relativa sanzione per aver lanciato la bottiglia di vetro e di averla mandata in frantumi in corrispondenza di giochi per bambini”. A renderlo noto nella tarda mattina di oggi è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“I ragazzi hanno tuttavia riconosciuto l’errore – fa sapere il Primo cittadino – scusandosi con la Comunità. Ringrazio la Polizia Locale per il celere e puntuale lavoro svolto. Continueremo a monitorare attentamente la zona, potenziando la videosorveglianza e inasprendo i divieti di bivacchi. Confido che questo brutto ed increscioso episodio possa far riflettere ed essere formativo, non solo per i protagonisti ma per tutta la Comunità”.