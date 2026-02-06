Intensificati controlli su velocipedi e monopattini

“Oggi ci sono stati controlli serrati per contrastare l’uso improprio di velocipedi e monopattini, una odiosa piaga del nostro territorio che ci fa percepire scarsa sicurezza e mette in pericolo soprattutto bambini e anziani”. A comunicarlo è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Il servizio è stato organizzato dalla Polizia Locale unitamente alla Polizia di Stato con la collaborazione della Guardia di Finanza. Fondamentale è stata la presenza della Motorizzazione Civile Bari-Bat che, con la propria postazione mobile e l’ausilio di tecnici, ha effettuato la necessaria verifica sul posto delle caratteristiche costruttive dei velocipedi”, si legge nel post del sindaco.

“Sono stati controllati oltre trenta veicoli. Diversi velocipedi sono stati sequestrati perché erano di fatto ciclomotori vista la loro potenza e velocità massima registrata. Ai guidatori è stata anche comminata la sanzione per assenza di copertura assicurativa. Sono state inoltre elevate multe anche per la guida di monopattini senza casco. Il mio sentito ringraziamento a tutti gli agenti e ai tecnici che hanno contribuito ai controlli. Ripeteremo queste operazioni con costanza e non faremo sconti a nessuno”, conclude il sindaco.

