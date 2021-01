Indice Rt in calo ma ancora sopra 1, la Puglia resta arancione

L’indice Rt, seppure in leggero calo, resta sopra la soglia di allerta: il coronavirus in Puglia, classificata a rischio moderato, circola ancora con una velocità di trasmissione troppo elevata. Il nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute consegnano una fotografia con ombre e luci: la Puglia resta in zona arancione, ma si intravedono piccoli segnali di miglioramento. Le limitazioni della zona arancione rimarranno quindi in essere almeno per una ulteriore settimana.

La Puglia, infatti, è tra le dieci regioni italiane con Rt superiore ad 1: il dato registrato, pari a 1.08, si riferisce alla settimana tra l’11 e il 17 gennaio scorsi. L’indice è quindi in diminuzione rispetto all’1,14 dello scorso monitoraggio regionale. A livello nazionale l’Rt scende a 0.97 rispetto all’1.09 della settimana precedente.