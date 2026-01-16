È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla SP 34 che collega Bisceglie a Ruvo e Corato.
Il sinistro si è verificato alle ore 11:30 circa su via Sant’Andrea all’altezza del civico 353, tra una Citroen Picasso, guidata da un 70enne di Bisceglie, ed una Ford C-max, guidata da un 62enne di Corato, che procedevano da Bisceglie in direzione Ruvo-Corato.
Secondo quanto ricostruito la Ford avrebbe tamponato la Citroen che si apprestava ad una manovra di svolta. A seguito dell’urto la Citroen ha subito uno scarrocciamento di una decina di metri andando a sfondare un muro in pietra nei pressi di una villa.
Ad avere la peggio è stato il 70enne alla guida del veicolo tamponato trasferito in ambulanza all’Ospedale di Bisceglie. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’impatto e regolare il traffico con i due mezzi non più marcianti recuperati dal carro attrezzi.