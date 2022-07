Incidente tra auto e vespa in via Imbriani: 23enne in ospedale

Alle ore 18.15 circa di lunedì 11 luglio si è verificato un incidente su via Imbriani tra una Ford Focus e una Vespa. L’autovettura, guidata da un 73enne di Barletta, procedeva da Molfetta in direzione centro cittadino biscegliese, quando si è scontrata con la Vespa condotta da un biscegliese di 23 anni, che invece procedeva nel senso opposto. Ad avere la peggio è stato il ragazzo che guidava la Vespa, che è stato soccorso da un’ambulanza in servizio 118 di Bisceglie. Ad una prima anamnesi, gli uomini del 118 hanno riscontrato delle contusioni, per le quali il giovane guidatore è stato trasportato in ospedale a Bisceglie. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire il traffico.

