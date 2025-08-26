Incidente tra auto e scooter su via Monterisi: un uomo in ospedale

Un incidente tra un’autovettura e uno scooter si è verificato questa mattina, martedì 26 agosto, attorno alle ore 11:15, in via Monterisi, all’angolo con via Amendola. Il sinistro ha coinvolto una Volkswagen Polo, che prevedeva su via Amendola, con a bordo un uomo e una donna sulla trentina, e uno scooterone Yamaha che invece procedeva su via Monterisi.

Ad avere la peggio l’uomo sullo scooter, di cinquantanove anni, trasportato ad Andria da un’ambulanza in servizio 118 sopraggiunta sul posto insieme a una pattuglia sulla Polizia Locale. L’uomo avrebbe riportato diverse escoriazioni a seguito dell’incidente.