Incidente tra auto e scooter in via San Martino: due ragazzi finiscono in ospedale

Alle ore 15 di oggi, giovedì 15 settembre, si è verificato un incidente in via San Martino che ha coinvolto un ’auto e uno scooter. Entrambi i mezzi, una Bmw e uno scooter 125, procedevano da Molfetta in direzione centro cittadino. Alla guida della Bmw, una donna, mentre due giovani ragazzi biscegliesi erano a bordo dello scooter Honda 125. Nell’impatto tra i mezzi, ad avere la peggio sono stati i ragazzi a bordo dello scooter, prontamente soccorsi da un’ambulanza della Misercordia di Bisceglie. I due sono coscienti e le loro condizioni non sembrano gravi. Per ulteriori accertamenti, sono stati comunque trasportati presso l ’ospedale cittadino.

