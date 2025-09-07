Incidente sulla 16 bis: macchina distrutta ma passeggeri fortunatamente illesi

Un incidente che fortunatamente non ha portato a problemi per i due protagonisti coinvolti quello avvenuto sulla 16 bis, poco prima dell’uscita Bisceglie Centro, oggi pomeriggio.

Il sinistrosi è verificato alle ore 16.30 circa quando una Fiat Punto procedendo in direzione Bari, con a bordo una coppia barese formata da un 21enne ed una 19enne, è stata protagonista di una carambola terminata con un fortissimo impatto prima sullo sparti traffico in cemento e poi sul guardrail. Notevoli i danni al mezzo guidato dal 21enne con tutta la parte anteriore (motore, vano motore e batteria) completamente saltata.

La nota lieta viene dalle condizioni dei due giovani usciti completamente illesi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie e personale ANAS per provvedere a liberare la strada dai pezzi dell’auto.