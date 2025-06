Incidente sulla 16 bis in territorio di Bisceglie: tre i feriti, uno in codice rosso

Traffico rallentato sulla strada statale 16 bis, nei pressi dell’uscita Bisceglie Centro in direzione Bari, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto, di cui una ribaltata alle ore 21:30 circa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Bisceglie ed i Vigili del Fuoco per i soccorsi e la Polizia per ricostruire la dinamica dell’impatto tra i mezzi. Un biscegliese di 29 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Andria, insieme a una ragazza di 22 anni, anche lei di Bisceglie, in codice giallo.

Un’altra ragazza, anch’essa in codice giallo, è stata trasferita al pronto soccorso dall’ambulanza di Trani. Nessuna delle condizioni appare comunque particolarmente grave. La circolazione ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.