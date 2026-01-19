Incidente su via Vittorio Veneto, due donne in ospedale

Un incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 9.30, all’altezza dell’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Abate Caprioli.

Coinvolte due vetture, una Toyota Yaris con a bordo una donna di Bisceglie che proveniva da via Abate Caprioli con l’intento di immettersi su via Vittorio Veneto, e una Fiat Panda, anch’essa guidata da una donna biscegliese, che invece percorreva via Vittorio Veneto in direzione centro cittadino.

Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze in servizio 118 per i soccorsi alle due donne coinvolte e due pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico.

La donna alla guida della Panda è stata trasportata all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. La conducente della Yaris, invece, è stata trasportata all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie.