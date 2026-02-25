Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio, mercoledì 25 febbraio, su via Stradelle, nell’agro biscegliese. Alle ore 15.30 circa una Ford Focus, con a bordo due persone, è uscita fuori strada, per cause ancora da accertare, terminando la sua corsa contro un muretto.
Non c’è stato nulla da fare per una donna biscegliese di 68 anni a bordo del veicolo. Il marito di 71 anni, ferito, è attualmente ricoverato in ortopedia ad Andria con fratture varie: 30 giorni di prognosi.
Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.