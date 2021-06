Incidente su via Seminario, ferito uomo a bordo di uno scooter

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Bisceglie in via Seminario. Protagonisti due mezzi che percorrevano via Seminario.

Il fatto è accaduto alle ore 8.50, in quel frangente una Mercedes GLA guidata da una 47enne di Bisceglie percorreva via Seminario provenendo da via Imbriani. Nel senso opposto percorreva la stessa via uno scooter Honda guidato da un uomo di 62 anni, anch’egli di Bisceglie. L’indicente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Seminario, via Benedetto Croce e via Martiri di via Fani.

Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo dello scooter, ferito è stato soccorso dall’ambulanza del 118 di Corato e trasportato all’ospedale Bonomo di Andria. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riferito dagli agenti si tratta di un sinistro senza collisione.