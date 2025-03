Incidente su via Isonzo, donna in bici trasportata in ospedale

Una donna di 70 anni in bicicletta è stata coinvolta in un incidente con un’autovettura questa mattina, attorno alle ore 11, sulla rotatoria che collega via Vittorio Veneto e via Isonzo. La ciclista percorreva via Isonzo in direzione centro cittadino, mentre la vettura, una Fiat Punto guidata da un uomo di 65 anni, si dirigeva verso il centro su via Vittorio Veneto.

La donna ha riportato delle ferite al volto e un possibile trauma cranico, stando alle prime ricostruzioni. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale e un’ambulanza giunta per prestare soccorso alla donna, che è stata trasportata all’ospedale ”Bonomo” di Andria.