Incidente su via Di Vittorio, ferito un 72enne biscegliese

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna su via Giuseppe Di Vittorio, angolo via de Villagomez, nel quartiere san Pietro a Bisceglie.

Il fatto è avvenuto alle ore 10.40, protagonisti una Ford Focus guidata da una 50enne biscegliese che procedeva in direzione centro cittadino, ed uno scooter Scarabeo guidato da un uomo di 72 anni, anch’egli di Bisceglie, che procedeva nel senso opposto. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo dello scooter, soccorso da un’ambulanza in servizio 118 ha riportato traumi in alcune zone del corpo.

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico che si è creato su via Di Vittorio.