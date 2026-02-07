Incidente su via della Libertà, due persone in ospedale

Un incidente si è verificato questa sera, sabato 7 febbraio, attorno alle ore 19.45, su via della Libertà a Bisceglie.

Lo scontro è avvenuto tra una Citroen C3 con a bordo due persone, un uomo ed una donna di circa 50 anni biscegliesi, che procedeva su via della Libertà in direzione lungomare, e una Dacia Sandero, in uscita da Carrara Salsello guidata da una donna.

Ad avere la peggio la coppia a bordo della Citroen, trasportata all’ospedale Bonomo di Andria da un’ambulanza in servizio 118. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’impatto e veicolare il traffico venutosi a creare.