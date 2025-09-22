Incidente su via Bovio, ferito uomo alla guida di uno scooter

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi all’altezza dell’incrocio che collega via Bovio a via della Libertà a via Di Vittorio.

Il tutto è accaduto alle ore 12.30 circa, protagonisti una Ford Focus con a bordo due uomini che percorreva via Di Vittorio ed una Vespa 50 guidata un uomo di 70 anni che percorreva via della Libertà. Nell’impatto all’altezza dell’incrocio semaforico ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo della Vespa, immediatamente soccorso da un’ambulanza in servizio 118 di Bisceglie e trasportato all’ospedale di Barletta.

Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e veicolare l’inevitabile traffico venutosi a creare.