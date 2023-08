Incidente su via Bovio, ferita 26enne biscegliese trasportata in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 19 agosto, a Bisceglie all’altezza dell’intersezione tra via Bovio e via Don Pancrazio Cucuzziello.

L’impatto è avvenuto, alle ore 12.30 circa, tra una Citroen C3 guidata da una donna di 74 anni di Ruvo di Puglia che procedeva su via Bovio in direzione Trani, ed una moto Benelli 300 guidata da una 26enne di Bisceglie che percorreva via Don Pancrazio Cucuzziello in direzione Trani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’impatto e regolare l’inevitabile traffico creatosi.

Ad avere la peggio è stata la ragazza a bordo della moto, soccorsa dal 118 di Trani e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.