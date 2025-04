Incidente stradale, perde la vita atleta del Bisceglie Rugby

A seguito di un incidente stradale ieri sera, mercoledì 2 aprile, è morta Fabiana Chiarappa atleta del Bisceglie Rugby.

La tragedia è avvenuta sulla strada provinciale che collega Turi a Putignano. La Chiarappa a bordo della sua moto è terminata contro un muretto a secco perdendo la vita. Sul posto a soccorrere la 32enne i colleghi del 118 dove la donna prestava servizio.

“Il club presieduto da Antonio Pedone, in tutte le sue componenti – si legge nella nota del Bisceglie Rugby – nel ricordo di Fabiana in cordoglio si stringe attorno alla famiglia Chiarappa esprimendo le più sentite condoglianze. È un giorno triste per tutti noi, Ciao Fabiana”.