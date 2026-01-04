Incidente stradale per due donne biscegliesi a Roma, mamma e figlia in ospedale

Bruttissima disavventura per due donne biscegliesi nella Capitale venerdì 2 gennaio.

Una delle responsabili della boutique di abbigliamento on line Santamadonna, Giovanna Ramelli, insieme a sua figlia, è rimasta vittima di un incidente stradale per le strade di Roma. Entrambe sono state investite da un motociclista sulle strisce pedonali sotto una pioggia battente.

La donna ha riportato una frattura scomposta della testa del femore, una frattura al bacino e altri traumi. Ha subito un intervento andato a buon fine.

Per la ragazza, invece, sono arrivate le dimissioni dopo essere stata sottoposta a una tac con mezzo di contrasto che non ha fortunatamente riportato lesioni o danni.

A riportare l’intero accaduto il marito della donna, nonché padre della ragazza, attraverso un video sui social.