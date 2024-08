Incidente stradale su via Imbriani, ferite tre persone

Un indicente stradale che ha coinvolto due mezzi si è verificato nella tarda mattina di oggi, 2 agosto, su via Imbriani a Bisceglie.

Il fatto è avvenuto alle ore 12.30 circa; protagonisti una auto guidata da un uomo ed uno scooter con a bordo tre persone. Entrambi i mezzi percorrevano via Imbriani in direzione Molfetta. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto all’altezza dell’intersezione tra via Imbriani, via Maggiore Calò e via Pendio Misericordia.

Ad avere la peggio sono stati i tre a bordo dello scooter rimasti feriti e soccorsi dalle ambulanze in servizio 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’impatto e veicolare il traffico venutosi a creare.