Incidente nella notte in via della Repubblica: coinvolte tre auto, due i feriti

Paura nella serata di ieri, 17 maggio, a Bisceglie, dove intorno alle ore 23 si è verificato un incidente stradale in via della Repubblica.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobili entrate in collisione tra loro. A causa dell’impatto sarebbero stati danneggiati anche due veicoli parcheggiati lungo la strada.

Il bilancio è di due persone ferite, soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato presso l’ospedale Ospedale Dimiccoli di Barletta, mentre l’altra persona è stata trasferita all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.