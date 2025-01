Incidente nel brindisino, morto 58enne biscegliese

Un uomo di 58 anni di Bisceglie, Sergio Tortora, è morto questa mattina, 20 gennaio, a seguito di un incidente stradale.

Alle ore 11 circa nella zona industriale di Brindisi l’uomo, alla guida di un camion furgonato che trasportava alimenti in compagnia di un’altra persona rimasta ferita, ha perso la vita doppo un impatto con un’auto (una Alfa Romeo Giulietta), all’altezza della rotatoria che precede lo svincolo della Superstrada per Lecce.

Lo scontro ha portato il mezzo pesante a ribaltarsi con il 58enne biscegliese che ha avuto la peggio, mentre la coppia all’interno dell’automobile non avrebbe riportato danni, secondo le prime informazioni. Sul posto Vigili del fuoco e personale del 118.