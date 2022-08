Incidente nei pressi del porto a Bisceglie, un ferito in Ospedale

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 agosto, nei pressi del porto di Bisceglie.

L’incidente è avvenuto alle ore 12.10 circa, all’incrocio tra via Nazario Sauro, via Porto e via della Repubblica. Protagonisti del sinistro una Fiat Panda che percorreva via della Repubblica in direzione porto, ed una Vespa Piaggio che percorreva via Nazario Sauro in direzione via della Repubblica.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della Vespa. Immediatamente sul posto è giunta una ambulanza della Misericordia in servizio 118. L’uomo non sembrerebbe aver riportati gravi danni, ma a titolo precauzionale è stato trasportato all’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.