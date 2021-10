Incidente in via Sant’Andrea: ragazza trasportata in ospedale

Un incidente è avvenuto alle ore 18.45 circa di oggi, sabato 23 ottobre, su via Sant’Andrea, all’altezza dell’entrata per la sala ricevimenti Villa Ciardi. Una ragazza di 20 anni di Bari è stata investita mentre attraversava la strada a piedi da una Toyota che percorreva via Sant’Andrea in direzione centro cittadino. Alla guida della vettura un uomo di Terlizzi di 82 anni. La ragazza è stata soccorsa dal Ser Corato e trasportata per ulteriori accertamenti all’Ospedale “Bonomo” di Andria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie e una pattuglia di Carabinieri della locale tenenza.