Incidente in via Vittorio Veneto, tre mezzi coinvolti, un ferito in ospedale

Un incidente che ha coinvolto tre mezzi si è verificato questa mattina all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Abate Caprioli a Bisceglie.

Il sinistro è accaduto alle ore 10.15 circa; protagonisti una Citroen C3, guidata da una donna di Bisceglie che percorreva via Abate Caprioli in direzione via San Martino; una Hyundai Atos con alla guida una donna di Bisceglie e tre ragazze a bordo che percorreva via San Martino in direzione Molfetta; uno scooter Piaggio Medley 125 con a bordo due ragazzi, minorenni di Bisceglie, che percorrevano via San Martino in direzione centro cittadino.

Nell’impatto tra i mezzi ad avere la peggio è stato il passeggero dello scooter, rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Molfetta in servizio 118 che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Bonomo di Andria. Presenti due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie che hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico che inevitabilmente è venuto a crearsi.