Incidente in via San Martino, ferito un bambino

Questa mattina, sabato 6 marzo, in via San Martino, alle ore 13.15 circa, si è verificato un incidente tra una Ford Fiesta di colore blu e una Vespa 50. Alla guida del motociclo un biscegliese di 45 anni, in sella con suo figlio di 10. Alla guida della Ford Fiesta, invece, una ragazza biscegliese di 22 anni.

Nell’impatto hanno avuto la peggio il padre e il bambino: se il primo è rimasto praticamente illeso, il ragazzino ha cominciato a lamentare dolore alle gambe, per poi essere trasportato al Pronto Soccorso di Molfetta da un’ambulanza del Ser Molfetta.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per ricostruire la dinamica, ancora da chiarire, e gestire lo scorrimento del traffico.