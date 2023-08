Incidente in via Fondo Noce, ferito uomo alla guida di una moto

Un incidente stradale ha coinvolto due mezzi nel tardo pomeriggio odierno in via Fondo Noce nel quartiere san Pietro a Bisceglie.

Il sinistro è avvenuto alle ore 18.15 tra una moto Honda Gold Win guidata da un biscegliese di 58 anni, ed una Fiat 600, guidata da una donna di Bisceglie di 27 anni, che percorrevano la via in direzione centro cittadino.

Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, intervenuta sul posto, la moto ha tamponato l’auto lungo la via.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto, rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie da un’ambulanza della Misericordia d’Italia in servizio 118.