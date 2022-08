Incidente in via della Libertà, ferito giovane biscegliese

Alle ore 15.45 di oggi, domenica 28 agosto, una Fiat 600 che percorreva via della Libertà dal lungomare verso il centro cittadino, per cause ancora da stabilire, si è scontrata con uno degli alberi presenti sul marciapiede a bordo strada. Dopo un testacoda, la vettura ha terminato la sua corsa nel mezzo della carreggiata.

Alla guida un ventenne biscegliese, rimasto ferito al volto e subito trasportato all’ospedale Dimiccoli di Barletta da un’ambulanza in servizio 118 di Trani. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie per i rilievi dal caso.