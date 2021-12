Incidente in via della Libertà, donna trasporata in Pronto Soccorso

Un incidente si è verificato questa mattina, 21 dicembre, a Bisceglie in via della Libertà coinvolgendo due mezzi. Il fatto è accaduto alle ore 9.30, protagonisti una Ford Mondeo con a bordo due persone, un uomo di 35 anni ed una donna di 25, entrambi di Bisceglie, ed una Ford Focus Station Wagon guidata da un 66enne biscegliese. Secondo le prime ricostruzioni la Ford Mondeo procedeva in via Cala di Fano quando nel tentativo di immettersi su via della Libertà avrebbe impattato con la Ford Focus che procedeva nel senso opposto con l’intento di svoltare in via Cala di Fano. A farne le spese nell’impatto è stata la 25enne a bordo della Mondeo che ferita è stata trasportata dall’ambulanza dell’Oer di Trani al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’impatto e gestire il traffico che inevitabilmente si è venuto a creare in quel frangente.