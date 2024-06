Incidente in via della Libertà, donna ferita e trasportata al Pronto Soccorso

Un incidente è avvenuto nella serata di oggi, 18 giugno, con una donna ferita nella zona nord di Bisceglie.

Il sinistro si è verificato alle ore 20.30 quando una donna di 79 anni di Molfetta, secondo le prime ricostruzioni, percorrendo via Luigi Di Molfetta in direzione via della Libertà ha perso il controllo della sua auto terminando la corsa frontalmente contro il muro di una abitazione presente lungo la stessa via della Libertà.

Mezzo distrutto e donna che ha riportato ferite subito soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico che inevitabilmente si è creato nella zona.