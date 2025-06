Incidente in serata nel centro cittadino, due feriti trasportati in ospedale

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto questa sera, 10 giugno, nel centro cittadino di Bisceglie all’incrocio tra via Imbriani e Piazza Vittorio Emanuele.

Secondo le prime ricostruzioni l’impatto è avvenuto alle ore 19:15 circa, protagonisti: una fiat punto, guidata da un ragazzo di 22 anni, che procedeva su via Imbriani in direzione Trani, uno scooter con a bordo due ragazze di 17 anni ed una moto guidata da un 19enne che invece viaggiavano nel senso opposto di marcia.

Al momento dell’impatto ad avere la peggio sono stati i due 17enni a bordo dello scooter che hanno riportato ferite ed escoriazioni al corpo e sono stati trasportati all’ospedale di Bisceglie da un’ambulanza in servizio 118, non è stato necessario il trasporto presso il nosocomio cittadino per il proprietario della moto. Illes

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per i rilievi di rito e per gestire il traffico che inevitabilmente si è venuto a creare in una zona nevralgica della città.