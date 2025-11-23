Incidente frontale in zona Sant’Andrea: due biscegliesi in ospedale

Alle ore 11.40 circa di questa mattina, domenica 23 novembre, all’intersezione tra via Carrara Reddito e via Padre Kolbe, si è verificato un frontale tra due autovetture: una Opel Mokka bianca che procedeva da via Sant’Andrea in direzione via Vecchia Corato e una Chevrolet Matiz che invece procedeva nel senso opposto di marcia.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente della Chevrolet, un uomo di 79 anni di Bisceglie, avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo della vettura, finendo per invadere l’altra corsia. L’anziano è stato trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria da una ambulanza in servizio 118.

Il conducente della Opel, invece, un uomo di 58 anni anche lui di Bisceglie, si è recato al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità.