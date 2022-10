Incidente durante una gita, 78enne biscegliese perde la vita

Una donna di Bisceglie di 78 anni ha perso la vita nei giorni scorsi a seguito di un incidente avvenuto nel corso di una gita.

È quanto accaduto sabato 1 ottobre, quando la donna aveva preso parte ad un viaggio organizzato in direzione Cascia. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente, rivelatosi fatale, sarebbe avvenuto in un’area di servizio sulla autostrada A14 in prossimità di Vasto nella notte tra venerdì e sabato.

La donna è deceduta in ospedale poche ore dopo l’accaduto.

Le modalità di quanto successo sono in fase di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul posto.