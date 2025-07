Incidente domestico in via Fragata: due ragazzi trasportati in ospedale con ustioni

È di due feriti il bilancio di un incidente domestico verificatosi al primo piano del civico 51 in via Fragata alle ore 22.15 di giovedì 10 luglio. Due ragazzi di 15 e 20 anni hanno riportato importanti ustioni al corpo e sono stati trasportati al Policlinico di Bari da due ambulanze in servizio 118. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Molfetta e Barletta, assieme a una pattuglia della locale tenenza dei Carabinieri.