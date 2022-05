Incidente all’incrocio tra via Monterisi e via Benedetto Croce: un ferito in ospedale

Alle ore 13.30 di domenica 8 maggio, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Monterisi e via Benedetto Croce. Il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda che procedeva in via Benedetto Croce e una Nissan Juke, guidata da un uomo di Bisceglie, che invece percorreva via Monterisi. A bordo della Fiat due ventenni, un ragazzo e una ragazza, e un minorenne. Ad avere la peggio è stato il ragazzo seduto sul lato passeggero della Panda, che è stato soccorso da un’ambulanza del Ser Molfetta e trasportato all’Ospedale Don Tonino Bello. Sul posto anche i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per i rilievi del caso.